Verdachten zeggen niets over neersteken van advocaat

Wat ze in Zoetermeer deden, wie ‘de man met het hoedje is’ en waarom een advocaat in haar kantoor in Zoetermeer moest worden neergestoken; de twee verdachten willen op bijna geen enkele vraag antwoord geven in de rechtbank in Den Haag. Daar staan drie personen terecht wegens het neersteken van een advocaat in september 2017.

In september 2017 werd een 38-jarige advocaat in haar kantoor neergestoken door een man die een afspraak had gemaakt om over een echtscheiding te komen praten. Hij stak de vrouw met een mes in haar gezicht. De advocate raakte ernstig gewond.

Zij hield een blijvend litteken over aan de aanval. Door het incident kon zij niet meer werken en ging het kantoor failliet. Het motief is nog altijd onduidelijk en ook de steker, de ‘man met het hoedje’, is nog altijd spoorloos.

De medeverdachten Marwan I., Yassine D. en Omer P. worden verdacht van het medeplegen van poging tot moord of doodslag. Yassine D. werd in 2013 veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij was toen vijftien jaar oud. I. en D. zwijgen vandaag in alle toonaarden in de rechtbank, P. was niet aanwezig. Hij zit als enige van de drie niet meer in de cel.