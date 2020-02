Verkeer kan fluiten naar permanente derde rijbaan: Spitsstrook A12 blijft ook als snelheid omlaag gaat

Miljoenen euro’s in een bed, drugs, dure auto’s en wapens: megarechts­zaak rond ‘makelaars van de onderwe­reld’ begint

7:02 In maart 2019 zette de politie Ypenburg op zijn kop bij een van de allergrootste politie-invallen ooit in de Haagse regio. Het ging om een onderzoek naar de ‘makelaars van de onderwereld’. Miljoenen euro’s, auto’s wapens en drugs werden in beslag genomen. Een van de verdachten bleek een politieman. Deze week staan zeven verdachten in deze megazaak terecht.