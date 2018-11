Verkeerschaos op A12 na groot ongeluk bij Zoetermeer

Einde metamorfo­se Het Buiten­beest is in zicht

7:04 Het heeft even geduurd, maar het einde van de metamorfose van speelboerderij Het Buitenbeest is bijna in zicht. Naast het nieuwe activiteitencentrum, een natuurspeelplek en de wijktuin, is hier vanaf maart volgend jaar ook een pannenkoekenrestaurant te bezoeken.