Verliefde mannen die ‘broek lieten zakken in Kabouterbos’ vrijgesproken van schennis plegen

Over een maand gaan de mannen samenwonen, maar op 25 juli 2017 wist nog niemand van hun relatie. Daarom ontmoetten een 51-jarige Gouwenaar en zijn 56-jarige geliefde uit Scharendijke elkaar heimelijk in het Kabouterbos in het Bentwoud.

Ze werden gezien door de boswachter. Volgens hem was één van de mannen naakt en had de ander zijn broek uitgedaan. Ze stonden daarom in de Haagse rechtbank terecht voor schennis van de eerbaarheid.

,,Het is totaal niet waar”, reageerde de Gouwenaar op de beschuldigingen van de boswachter. ,,We hebben gezoend en ons overhemd open. Niemand kon dat zien. We hadden geen enkele intentie om seks te hebben”, voegde zijn vriend toe.

,,De liefde moet gevierd worden”, meende de officier van justitie. ,,Maar dit was onhandig. Buiten de liefde bedrijven en ook nog in het Kabouterbos. De kans op betrapping was groot.” Hij eiste twee keer 250 euro boete.

Daar was de advocaat van het stel het niet mee eens. Zij vroeg om vrijspraak. ,,Ze liepen ver van het pad”, zei ze. ,,De boswachter heeft hen nooit goed kunnen zien. Dat blijkt ook uit zijn proces verbaal: het is summier. Er staat niets in over ‘bepaalde gedragingen’.”

Met dat laatste punt was de politierechter het eens. ,,Uiteraard gaan we altijd uit van het verhaal van een buitengewoon ambtenaar. Maar met dit proces verbaal en twee hartstochtelijke ontkenningen kan ik niet anders dan u vrijspreken.”