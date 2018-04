15-jarig meisje uit Zoetermeer vermist

Iedereen hoopte dat Lucas (15) uit zijn coma zou ontwaken

12:06 Als jongen had Lucas Nijland bewezen veerkrachtig en sterk te zijn na uit het niets gestompt te worden op een speelveld. Toen hij in februari dit jaar een hersenbloeding kreeg, raakte de tiener in coma. Tegen de bloeding in zijn hoofd bleek geen kruid gewassen. Hij overleed op 15 maart op 15-jarige leeftijd.