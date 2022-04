Vernietigingsverzoek aan Justitie haalt tot nu toe weinig uit: minister antwoordt niet

Of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het rapport over moslims in Zoetermeer wil vernietigen? De gemeente weet het niet, want ze kreeg nog geen antwoord van de minister op die vraag.

Zoetermeer liet in 2017 een onderzoek naar moslims uitvoeren als basis voor een eventuele aanpak tegen radicalisering. Daarmee hoopten burgemeesters een beter beeld te krijgen van de islamitische gemeenschap. Het externe bureau NTA voerde dat onderzoek uit en leverde er in 2018 een rapport over. De gemeenteraad én moslims wisten al die tijd van niks.

In oktober kwam naar buiten dat er in verschillende gemeenten moslims in het geheim zouden zijn geobserveerd door mensen van NTA. Behalve in Zoetermeer voerden de medewerkers van NTA ook dit soort onderzoeken uit in onder meer Leidschendam-Voorburg en Delft. Burgemeester Michel Bezuijen bood in februari namens het stadsbestuur excuses aan. Het college beloofde zijn best te doen alle rapporten te laten vernietigen.

Kopieën

Dat laatste is lastig omdat niet bekend is hoeveel kopieën er zijn en of bijvoorbeeld de NTA er nog een in een la heeft liggen en of de NCTV er een kreeg toegestuurd. Vandaar dat Zoetermeer een brief stuurde naar minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de NCTV, en ook naar NTA BV. Daarin vraagt het college om de rapporten binnen zes weken te vernietigen en Zoetermeer daarvan op de hoogte te stellen. De brieven gingen 14 maart op de post maar een antwoord bleef tot nu toe uit, zegt burgemeester Bezuijen. Het stadsbestuur stuurt nog een herinneringsbrief naar de minister en NTA.

De Zoetermeerse exemplaren wacht in ieder geval de papierversnipperaar, maar eerst krijgen de mensen en organisaties die er in worden genoemd inzage. Ook loopt er nog een Wob-verzoek.

