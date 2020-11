Verrassing aan de voordeur: Musicalster René van Kooten brengt maaltijden én serenade

Rolstoelge­bon­den Ymir exposeert ‘quarantai­ne­kunst’ in de Dorps­straat: ‘Als ik niet kan schilderen, wil ik niet leven’

18 juli Kunstenaar Ymir Flink zit door een spierziekte in een rolstoel, maar maakt toch meerdere schilderijen per week. Die zijn nu te bewonderen in Zoetermeer op de route van Quarantainekunst.