Verrassing: groot deel van kap Mandelabrug kan waarschijnlijk blijven, alleen stuk boven A12 weg

Ooit was het één van de lelijkste plekken van Nederland, maar gammele brug over A12 blijkt geliefd

Hij is gevaarlijk en behoort volgens sommigen tot de lelijkste plekken van Nederland. Maar nu de Mandelabrug over de A12 wordt gesloopt gaat het 180 meter lange gevaarte toch gemist worden. De brug heeft fans. Hij was zelfs een populaire plek voor trouwreportages.

10 december