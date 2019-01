‘Verrassingsbezoek' aan ziekenhuis valt in de smaak bij personeel

Ze keken wel even verrast op, de artsen en verpleegkundigen die gisteravond nietsvermoedend aan hun nachtdienst in het LangeLand Ziekenhuis waren begonnen. Stond daar ineens Bruno Bruins voor hun neus, de minister van medische zorg. Iemand dus die ze normaal gesproken alleen op televisie zien. Bijvoorbeeld om uit te leggen waarom zorgverzekeraars zijn overgegaan tot sluiting van een verlieslijdende zorginstelling.



Het zal toch niet? Maar nee, in dit geval is daar geen sprake van. Bruins is in het enige ziekenhuis van Zoetermeer op bezoek om de specialisten en het verplegende personeel een hart onder de riem te steken. En dan speciaal de medewerkers die op de late avond en in de nacht hun werk doen. Op die tijdstippen dus waarop de meeste normale stervelingen thuis met de benen op de bank ploffen of al op één oor liggen.



Dus komt de minister niet met lege handen, maar met een mand vol versnaperingen. ,,Willen jullie iets eten? Iets drinken? Eierkoeken, bananen, zeg het maar.'' Dat laat Roos Wubbe, verpleegkundige bij de spoedeisende hulp, zich geen twee keer zeggen. Wat ze er bij haar thuis van vinden dat ze halve nachten in touw is, wil Bruins weten. Nou, dat valt niet tegen. ,,Hij overleeft het wel'', reageert Roos. ,,En dat is maar goed ook. Ik werk het liefst in de avond, want ik heb een hekel aan vroeg opstaan.‘’



Waarna een korte dialoog volgt waaruit blijkt dat de minister zijn komst niet van tevoren heeft aangekondigd. Zoals dat ook geldt voor minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis, zijn twee zorgcollega's in de huidige regeringsploeg, die elders in het land op pad zijn. Het gaat hier echt om een verrassingsbezoek. Want, vraagt Roos niet voor niks: ,,Wie bent u eigenlijk?'' Bruins speelt het spel vrolijk mee: ,,Ik ben van de Picnic.''