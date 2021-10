Verscholen tussen blokkendozen van Aldi, Hoogvliet en Hello Fresh ligt een groene oase: ‘Het voelt als Bali’

De plek is nauwelijks te vinden. Wie het niet kent rijdt er aan voorbij. Filmproducent Stanley Hillebrandt (71) mag zich sinds februari eigenaar noemen van het schiereilandje in de Boezemvaart waarvoor jarenlang de sloophamer en kettingzaag dreigde. Met zijn stichting Kunst- en Cultuureiland De Watergang gaat hij er een broedplaats en culturele hotspot van maken. Zelf is hij ook kunstenaar. Onder het pseudoniem StanHill maakt hij schilderijen en sculpturen. Zijn werk is in galeries door heel Nederland te zien.