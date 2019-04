Videogame Museum moet zijn biezen pakken en vertrekken uit Stadshart

Volgens Hasan Tasdemir, directeur van het Nationaal Videogame Museum, loopt het contract voor de huidige locatie in mei af en wordt de overeenkomst niet verlengd. ,,Het is de vraag hoe lang we er dan nog kunnen blijven zitten.” Twee jaar geleden nam het museum zijn intrek in het voormalige V&D-pand in het Stadshart met steun van de gemeente. Die verleende het museum begin dit jaar nog een eenmalige subsidie van twee ton om er de komende twee jaar mee uit te zingen. Oorspronkelijk mocht het museum voor de periode van een jaar zijn bestaansrecht in het Stadshart bewijzen. Toen die testperiode in september vorig jaar afliep, kon Tasdemir nog zijn handtekening onder een nieuw huurcontract zetten. Daardoor kan het museum tot en met mei in het oude V&D-pand blijven. Het pand had genoeg ruimte om de ruim 150 Arcade gamekasten te huisvesten.

Massaal

Mede door de centrale ligging wist het publiek het museum massaal te vinden. De bezoekersaantallen, eerst vooral uit Zoetermeer en al snel ook van buiten de gemeentegrenzen, groeien volgens Tasdemir nog steeds. ,,Vorig jaar sloten we af met 40.000 bezoekers, dit jaar verwachten we er 70.000.” Daarmee is het Nationaal Videogame Museum in amper twee jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste Zoetermeerse publiekstrekkers.



Met het zoeken naar een nieuwe ruimte voor het museum moet Tasdemir rekening houden met meerdere factoren. ,,We willen meer bezoekers kunnen ontvangen en de ruimte moet overdag en ‘s avonds toegankelijk zijn.” Ook de horeca in het museum moet een slag groter. Critici komt hij tegemoet door de educatie uit te breiden. Al met al wil Tasdemir van de 1600 vierkante meter die het museum nu in beslag neemt, naar een plek die dubbel zo groot is.



In de zoektocht naar een onderkomen hebben ook partijen buiten de stadsgrenzen hun oog laten vallen op het Nationaal Videogame Museum, vertelt Tasdemir. Welke dat zijn wil hij niet kwijt. ,,Ik blijf het liefst in Zoetermeer.”



