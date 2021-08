Vier jaar geleden gevlucht uit Syrië, nu een restaurant in de Dorpsstraat: ‘Wij willen hier nooit meer weg’

‘Mag ik een menukaart hebben?’ en ‘Zijn jullie nieuw?’ klinkt het nog steeds meerdere keren per dag. De ene na de andere Zoetermeerder neemt sinds afgelopen week even een kijkje bij Zaytoona, het nieuwe restaurant in de Dorpsstraat. ,,Het loopt zo goed. Dat hadden we niet durven dromen”, zeggen Maher Alnayef (53) en Rasha Kurdi (41).

Gevlucht

In het eerste jaar van de oorlog in Syrië, vluchtte het gezin uit hun gloednieuwe huis in Aleppo. Ze verbleven tijdelijk bij de oma van de familie. Vader Alnayef ging vijf jaar geleden op zoek naar een betere toekomst voor zijn gezin. Hij bereikte Nederland onder meer via Turkije, Griekenland en Macedonië. Twee maanden was hij onderweg met de boot en auto. Hij heeft zelf dagen gelopen. ,,Ik koos dit land vanwege het goede onderwijs. Als het leven in Syrië goed was, had ik niet zomaar alles achterlaten”, zegt Alnayef, die met zijn antwoorden wordt geholpen door dochter Raghad (18). Zij spreekt inmiddels bijna vlekkeloos Nederlands. Vader en moeder, beiden docent in Syrië, zijn druk bezig de taal machtig te worden.