Vier mensen door explosie van steiger afgeblazen bij werkzaamheden in Zoetermeer, drie zwaargewond

Gouden Pollepel SLA is trendset­ter met een ‘Kil­ler-kapsalon’ om van te houden: gezond én lekker

Biologische saladebars, voor een snelle gezonde hap, smakelijke werkplek of compleet diner zijn de trend. Let maar op. SLA is een van die trendsetters. Gezond, lekker en met een Killer-kapsalon om van te houden. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: SLA.

4 februari