Vierwielmotor in lichterlaaie in Zoetermeer

Snellere deelscoo­ters populair­der sinds invoering helmplicht

Gebruikers van deelscooters kiezen sinds de invoering van de helmplicht vaker voor een snellere bromfiets dan voor een snorfiets. Dat laten deelscooteraanbieders Felyx en Check weten. Sinds 1 januari is het verplicht om een helm te dragen op snorfietsen, die maximaal 25 kilometer per uur kunnen en op het fietspad mogen rijden. Voor bromfietsen, met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur, gold die helmplicht al.