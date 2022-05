Vijf verdachten schietpartij Zoetermeer langer vast

Van wieg tot graf Martha had een geweldige politieke carrière maar kreeg het niet cadeau: ‘Niet zeuren maar poetsen’

Martha Vonk-van Kalker was eind jaren ‘70 de jongste senator in de Eerste Kamer. Met haar lelijke eend kwam ze iedere dinsdag vanuit de Achterhoek naar Den Haag gereden om zich hard te maken voor emancipatie en jeugdbeleid. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van: Martha Vonk-van Kalker (23 september 1943 – 11 maart 2022).

16 mei