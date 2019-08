Vijftien maanden cel geëist voor levensgevaarlijk kat-en-muisspel met motoragent op A12

Volgens de officier van justitie had het niet veel gescheeld of de motoragent had zijn leven verloren bij het incident. “De agent kon de motor maar net onder controle houden”, zei de aanklaagster vandaag bij de Haagse rechtbank. Ze beschuldigde de automobilist van een poging tot doodslag op de politieman.

De bestuurder weigerde op 20 april 2014 te stoppen voor een alcoholcontrole van de politie in Zoetermeer. Hij reed toeterend met zijn Volkswagen Golf weg en de motoragent ging achter hem aan. De autobestuurder negeerde verschillende rode stoplichten en stopsignalen van de motoragent. Op de oprit naar de A12 versnelde hij zijn vaart naar 150 kilometer per uur. Daar zou hij voor de eerste keer geremd hebben, terwijl de motoragent op een afstand van 30 meter achter hem zat. Daarna zou de man in de Volkswagen Golf nog een keer versneld hebben naar 190 kilometer per uur, en opnieuw plotsklaps geremd hebben.

Onvoldoende

De Haagse rechtbank behandelde de zaak vandaag pas omdat de 31-jarige verdachte, een inwoner van de Utrechtse Heuvelrug, eerst een lange celstraf in België moest uitzitten. “Ik heb geen enkele keer geremd”, zei de verdachte tijdens de zitting. Hij ontkende niet dat hij in de Volkswagen Golf had proberen te ontkomen aan de alcoholcontrole in Zoetermeer. Volgens de advocaat van de verdachte was de verklaring van alleen de motoragent over het kat-en-muisspel op de A12 onvoldoende voor een veroordeling.

In de Volkswagen Golf zaten naast de bestuurder nog twee inzittenden. Een van hen zou na hun aanhouding tegenover twee agenten bevestigd hebben dat er tijdens de achtervolging plotseling geremd was. “We hadden haast een motorrijder in de achterbak”, zou de inzittende gezegd hebben. Volgens de officier van justitie is met die verklaring wel degelijk bewezen dat de autobestuurder levensgevaarlijk heeft gereden.

Uitspraak van de rechtbank over twee weken.