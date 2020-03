Voertuig volledig uitgebrand aan de Poolsterstraat

HTM-bestuurder mag bij drukte passagiers weigeren om besmet­tings­ge­vaar

21 maart HTM gaat geen nadere regels uitvaardigen over hoe passagiers in bus en tram genoeg afstand van elkaar kunnen houden. Vanaf maandag wordt de dienstregeling ingeperkt tot drie trams per uur overdag. Als hierdoor mensen toch opeengepakt dreigen te moeten staan, kan de bestuurder nieuwe passagiers weigeren.