‘Voor hetzelfde geld krijg je in Zoetermeer veel meer huis’

,,In Den Haag vind je vergelijkbare woningen voor gelijke prijzen of duurder”, zegt de Zoetermeerse makelaar Raymond Lammers in zijn kantoor in Oosterheem als hij op zijn laptop een overzicht van te koop staande woningen laat zien. ,,Je krijgt in Zoetermeer meer huis voor je geld.”



In vergelijking met andere gemeenten in de regio ben je als huizenkoper in Zoetermeer voordeliger uit, meldde makelaarsvereniging NVM vorige week. Gemiddeld kost een woning er 271.400 euro. Vergelijk dat eens met Den Haag waar een huis gemiddeld voor 46.500 euro méér van eigenaar verandert.



,,Kijk”, wijst Lammers op zijn laptop, ,,als je zoekt op een eengezinswoning tussen de 275.000 en 400.000 euro, heb je daar in Leidschendam-Voorburg de keuze uit tien huizen. Als ik die zelfde zoekopdracht op Zoetermeer loslaat, krijg ik 95 huizen. Je kan hier een betere plek of leukere straat uitzoeken. In Zoetermeer is veel van hetzelfde gebouwd”, legt hij een deel van dat verschil in de gemiddelde woningprijzen in de regio uit.