Voor zijn nieuwste boek dook Haneveld een keer in de fantasiewereld van een ander

Aan fantasie heeft de Delftse schrijver geen gebrek. In 2018 alleen al publiceerde hij drie boeken, waarmee de teller inmiddels op negen titels staat. Lezers die zijn boeken zoals Het Teken In De Lucht en De Afvallige Ster openslaan, neemt hij aan de hand mee naar verre toekomsten en vreemde werelden. Klein Haneveld schrijft het liefst sciencefiction en fantasyverhalen en -romans. Dan mag je bij elkaar fantaseren wat je wil, en die vrijheid bevalt hem opperbest.

Buitenaards

De 42-jarige Delftenaar is geen beginneling, schrijven is zijn vak. Om de kost te verdienen, schrijft hij in een tijdschrift voor diergeneeskunde. Daarvoor was Klein Haneveld wetenschappelijk redacteur bij een farmaceutisch tijdschrift. Maar de liefde voor het verzonnen verhaal kreeg hij met de paplepel ingegoten. Een paar sciencefictionboeken die zijn vader in de kast had staan, waren de spreekwoordelijke vonk. Als kind vrat Klein Haneveld zich door bergen sciencefictiontitels heen, later kwam daar ook fantasy bij.

In zijn vrije tijd schrijft hij zijn verhalen. Over astronauten die vanaf Mars de ondergang van de mensheid op aarde zien, buitenaardse beschavingen die in enorme kunstmatige werelden leven, of, zoals in zijn nieuwste boek, uitgestrekte bossen met vliegende vissen en reuzenmotten. ,,Maar ik ben niet al te filosofisch. Ik heb een voorliefde voor spannende verhalen en veel actiescènes”, stelt hij vast. Inmiddels heeft Klein Haneveld ook het fantasygenre omarmd, waar hij zijn verbeeldingskracht opnieuw de vrije loop kan laten.

Fantasiewereld

Fantasyverhalen laten de kassa’s goed rinkelen. Tv-series als Game Of Thrones, films als Lord of the Rings en boekenreeksen als Harry Potter trekken wereldwijd een miljoenenpubliek. In de boekhandel staan meterslange rijen aan verhalen die zich afspelen in werelden waar magie echt werkt en eenhoorns en andere fabeldieren werkelijkheid zijn. Ook in Nederland is het genre mateloos populair.

Zijn nieuwste boek speelt zich af in zo’n fantasywereld. Dus geen ruimteschepen maar fabeldieren. Bovendien dit keer niet uit de koker van zijn eigen verbeelding, maar door een ander bedacht.

Twaalf jaar lang was de Zoetermeerse schrijver Patrick Kerkhof bezig met het uitstippelen van zijn fantasiewereld, die hij de naam ‘Dizary’ meegaf. Pas daarna zette hij de eerste woorden op papier. Toen Kerkhof uiteindelijk zijn gelijknamige boek publiceerde onder de auteursnaam Patrick Berkhof, wist hij al dat het nog maar het begin was van een lange reis.

Quote Ik hou wel zelf de regie, ik heb tenslotte een bepaald idee van hoe ik die wereld voor me zie Patrick Berkhof, Schrijver

De jaren dat hij zijn sprookjeswereld bij elkaar droomde, leverden stapels schetsboeken en meer dan genoeg materiaal op voor nog meer delen. Maar de Zoetermeerder ging een stapje verder. Dizary veranderde van een wereld op papier in een ‘project’, waar ook andere schrijvers hun steentje aan konden bijdragen, vertelt Kerkhof. ,,Ik realiseerde me dat het leuker was als ik Dizary openstelde voor andere schrijvers, kunstenaars en muzikanten die allemaal hun invloed mogen hebben op de wereld die ik heb bedacht. Ik hou wel zelf de regie, ik heb tenslotte een bepaald idee van hoe ik die wereld voor me zie.”

Johan Klein Haneveld reisde als eerste af naar deze wereld. Veel fantasyvertellingen van eigen bodem zijn vrij standaard, had de Delftse schrijver al eerder geconcludeerd, met in het recept de gebruikelijke ingrediënten als tovenaars, dwergen, draken en elfen. Maar de wereld die de Zoetermeerse schrijver heeft verzonnen is anders, vindt Klein Haneveld.

Doolhof

Kerkhof noemde zijn fantasywereld ‘Dizary’, omdat hij op zoek was naar een naam die verwarren, verdwalen en duizelig worden moest uitdrukken. En dat lukt goed in zijn sprookjeswereld, die is namelijk een immens labyrint. ,,Zijn wereld bestaat uit doolhoven, straten die van plek kunnen veranderen en bewegende trappen”, zegt Klein Haneveld. De schrijver, die toch wel wat gewend was, raakte betoverd, dook in die wonderlijke wereld en schreef Acmala, het tweede boek in de reeks.

Quote Het enige dat ik Johan gaf was een A4'tje met locaties en plaatsna­men zoals ik die jaren geleden had bedacht Patrick Berkhof Hij kreeg minimale instructies mee, vertelt Kerkhof. ,,Het enige dat ik Johan gaf was een A4'tje met locaties en plaatsnamen zoals ik die jaren geleden had bedacht. Voor de rest liet ik hem vrij. In een mum van tijd was hij klaar. Hij heeft goed naar mijn boek gekeken, er details uit gehaald en in zijn eigen boek verwerkt.” In het boek reist de lezer mee met een groepje avonturiers dat op zoek gaat naar de oorsprong van reuzenmotten die de fantasywereld teisteren.

Overdonderend

In totaal deed Klein Haneveld er drie weken over om het vervolg te schrijven. Acmala ontstond in de trein, vertelt hij. Woonachtig in Delft, werkt hij in Houten. Elke dag een treinrit van negentig minuten heen, en terug. Dan ging de laptop open en op de cadans van het spoor vertrok Klein Haneveld in zijn hoofd naar heel andere bestemmingen. Soms was het druk in de trein, dan was het behelpen, maar dan kwam zijn fantasie weer om de hoek kijken en weg was Klein Haneveld. ,,Ik kan prima dingen voor me zien. Als ik schrijf over het oerwoud, dan ben ik daar, dan voel ik de klamme hitte ook echt”, legt hij uit.

Ook Kerkhof raakt niet uitgefantaseerd. Fantasy is het bouwen van een hele wereld, legt hij uit, en daar is hij nog lang niet mee klaar. ,,Ik blijf doorgaan. Ik hoop dat de wereld van Dizary de mensen bij elkaar brengt. Dat het totaalconcept een overdonderend effect heeft waar je niet omheen kunt.” De samenwerking beviel de twee schrijvers in elk geval opperbest. Klein Haneveld heeft alweer een idee voor een vervolg in de wereld van Dizary. De twee hebben afgesproken dat de Delftenaar een nieuw deel pent.