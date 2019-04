Vrienden herdenken Wessel met muziek: 'Wessel was loyaal, een allemansvriend'

School: juist gehandeld met mazelen-alarm

9:16 De school in Zoetermeer die ouders had laten weten dat een medewerker de mazelen had, zegt daarmee correct te hebben gehandeld. De school had de ouders per brief geïnformeerd dat die diagnose was gesteld, maar na onderzoek door GGD Haaglanden bleek er geen sprake van besmetting met mazelen.