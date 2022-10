Vrouw (73) overlijdt nadat zij op zebra geschept wordt door voertuig

lieve rachel Den Haag was in 1965 inderdaad het Liverpool van Nederland: nederbeat kwam als een explosie

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de overgang naar het beattijdperk in de jaren zestig, maar luidt hij eerst het TikTok-fenomeen in.

20:00