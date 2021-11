Vrouw ‘loopt’ over A12 bij Zoetermeer en wordt aangereden, weg in beide richtingen afgesloten

Volgens Regio15 ging er aan de aanrijding een botsing vooraf. ,,De vrouw is uit de auto gestapt na een kleine botsing”, legt de calamiteitensite uit. ,,Ze is daarna in paniek over de rijbaan gaan lopen. Veel auto’s moesten daarvoor in de remmen.” De vrouw probeerde daarna de rijbaan richting Den Haag over te steken en werd op hoge snelheid aangereden.



Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), zijn uitgerukt om het slachtoffer bij te staan.



De ANWB laat weten dat de weg is afgesloten. ,,Verkeer moet omrijden via Rotterdam over de A13 en A20.”