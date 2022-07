Vrouw rijdt onder invloed van drugs én heeft enorme hoeveelheid lachgas in auto liggen

Lachgas in het verkeer: het is volgens de politie een combinatie die steeds vaker voorkomt. Zo ook donderdagmiddag, toen agenten in Zoetermeer in samenwerking met de verkeerspolitie Den Haag een vrouw aanhielden die eerder in beeld was gekomen voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. De speekseltest gaf ook dit keer aan dat zij drugs had gebruikt waarop de 31-jarige vrouw is aangehouden.