Vrouwen werden 15 jaar lang met drugs gedwongen tot seks

Ontbijten voor monumentale Molen De Hoop

7:01 Stichting Molen De Hoop heeft binnenkort een ontbijt om geld in te zamelen voor de monumentale molen. Jaarlijks is er, volgens de twintig vrijwilligers die zich inzetten voor de molen, rond de 20.000 euro nodig om de molen in stand te kunnen houden.