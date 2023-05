Waar is dat feestje? Nou, in winkelcentrum De Vijverhoek!

Meldpunt ‘succes’: op in elk geval 77 plekken is Pijnacker-Noot­dorp niet schoon, heel en veilig

Maar liefst 77 meldingen ontving de fractie van het CDA in Pijnacker-Nootdorp in de periode van februari tot en met maart over de kwaliteit van de openbare ruimte in de gemeente. ,,Zo schoon, heel en veilig als dat het college denkt, is het dus niet.”