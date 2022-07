Waarom ziet Zoetermeer er zo uit? Gratis tentoonstelling over Jan Sterenberg in Club Entree

Voor de architectuurliefhebber is Jan Sterenberg een bekende naam. Hij liet tussen 1972 en 1978 meer dan duizend woningen bouwen in Zoetermeer, waaronder de beruchte woondekken in Buytenwegh. Nu is er een tentoonstelling over de stedenbouwer te zien, ter ere van het jubileumjaar Zoetermeer 60 jaar New Town.