Waggelend over het ijs van Silverdome: ‘Door kunstrijden ben ik sociaal geworden’

Wanneer begon je met kunstschaatsen?

,,Mijn vader nam me op mijn zevende mee naar de ijsbaan: ik was verkocht. Daarna kwam ik bij de IJsvogels terecht. Mijn moeder, die vroeger ook heeft geschaatst, ging er les geven. Ik mocht op training.”



Hoe ging je dat af?

,,Vroeger had je een klas voor kindjes die konden schaatsen maar nog geen wedstrijden deden. Juf Hennie nam ons mee naar de ijshockeycirkel. Zij leerde je met makkelijke oefeningen beter schaatsen: waggelend over het ijs.”



Dat waggelen ging voorbij?

,,Ja, vanaf mijn elfde ging ik serieuzer trainen. Door een flinke groeispurt was ik lang voor mijn leeftijd en kon ik goed mee komen met oudere meiden. Toen ik zestien werd, ging ik wedstrijden rijden. Afgelopen winter voorlopig de laatste. Springen gaat door mijn rugblessure bijna niet.”



In de laatste wedstrijd toch gesprongen?

,,Nee, niet als vroeger. Toen kon ik na drie jaar trainen de axel. Nu zie ik meiden letterlijk een gat in de lucht springen, keihard vallen en weer doorgaan. Met mijn rug ben ik toch voorzichtiger.”



Is kunstrijden dan nog steeds leuk?

,,Ja, ik schaats voor mijn plezier en geef les. De kinderen die ik train zijn tussen de negen en dertien jaar. Hun niveau is iets hoger dan het vroegere groepje van juf Hennie. Ze zijn heel gezellig. Het zijn mijn kleine poepies.”



Zo te horen voel je je nog steeds thuis?

,,Mijn beste vriendinnen heb ik overgehouden aan kunstschaatsen. Op zaterdag hadden we wedstrijdtraining, aten we wat en hadden we daarna showtraining. Dan zaten we zo zes uur met elkaar op de ijsbaan.”



Een tweede thuis dus.

,,Zeker. De kantine was vroeger een Nederlandse sportbar. Met alle meiden - en twee jongens - hielden we daar het paasontbijt en kerstdiner. Door kunstrijden ben ik sociaal geworden. Als je voor een jury het ijs op wordt gegooid dan gaat je verlegenheid vanzelf wel weg.”