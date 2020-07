Wandelgroep zet tochten uit in nieuw natuurgebied

Vraag bij het nieuws Waarom wekken verkeersre­ge­laars zoveel agressie op?

16:02 Verkeersregelaars zijn de laatste tijd opvallend vaak slachtoffer van intimidatie en geweld. Vorige week was het drie keer raak. Deze keer in de rubriek Vraag bij het nieuws zoeken we het antwoord op de vraag: Waarom wekken verkeersregelaars zoveel agressie op?