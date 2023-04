Wat een gezelligheid! 30 x vrolijke Zoetermeerders in een oranje-outfit op Koningsdag 2023

Twee Minuten Met Anton (70) fietst derde keer Alpe d’HuZes voor kankerpa­tiën­ten: ‘Laat me zelfs kaal scheren’

Ondanks zijn 70 jaar, doet Anton Bood ‘gewoon’ weer mee aan de Alpe d’HuZes. Hij is vrijwilliger in een hospice in Zoetermeer en hoopt op 1 juni zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor nieuwe medicatie voor kankerpatiënten.