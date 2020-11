‘Wat een hork’, dacht Anita toen ze Tony leerde kennen. Toch zijn ze inmiddels dertien jaar samen

Van vrienden naar geliefden?

Anita: ,,Ja, we kennen elkaar van de sportschool, waar Tony werkte als fitnessmanager. Ik sportte twee keer per dag en mocht mee-eten met de trainers. Wat doe je aan mijn tafel? zei Tony de eerste keer tegen mij. Ik dacht: wat een hork. Later ontdooide hij en raakten we bevriend. Mijn relatie ging uit. En die van hem ook. Toen kwamen we samen. Dat is de korte versie.”