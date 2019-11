Wat zou jij in je karretje gooien? Heks Claudia grijpt naar airfryer en elektrische tandenborstels

Minuut gratis winkelenClaudia Walsmit rende gisteravond door de supermarkt in het Stadshart. De winnares van de Halloween Home Award mocht één minuut gratis winkelen bij de de Albert Heijn XL. Haar huis was het griezeligst versierd. In een rechte lijn stormde ze af op de airfryer en elektrische tandenborstels.