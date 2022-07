Wéér iets nieuws bij SnowWorld Zoetermeer: groot funpark op de piste

Veel misvattin­gen over warmtelei­ding: ‘Als je restwarmte niet gebruikt dan verdwijnt het gewoon’

Guido Custers is verantwoordelijk voor een van de meest besproken projecten in de Haagse regio: Warmtelinq. De projectdirecteur van Gasunie moet continu uitleggen waarom het zo belangrijk is dat restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om hier huizen te verwarmen. Hij snapt de kritische vragen, maar verbaast zich over sommige standpunten. ,,Er zijn heel veel misvattingen.”

11 juli