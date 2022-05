Weet jij alles over Zoetermeer? In dit boek staan 100 dingen die jij over jouw stad moet weten

Het idee voor het boek over Zoetermeer ontstond, hoe kan het ook anders, in grote broer Den Haag. In een boekwinkel zocht Yorick Roos naar een cadeau voor zijn oom. ,,Daar zag ik veel boeken over Den Haag met allerlei weetjes. Mijn oom woont in Zoetermeer, dus het leek me wel leuk om zo’n boek te geven over Zoetermeer. Dat was er helemaal niet. Ook online niet. Dat vond ik jammer, want er zijn veel feiten over de stad die inwoners niet eens weten”, vertelt Roos, oud-verslaggever van deze krant.