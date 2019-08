Wens van zieke Femke (17) komt uit: Ze mag meespelen in aflevering van favoriete serie Brugklas

De Zoetermeerse Femke (17) slaat al haar herinneringen op in fotoboekjes, omdat haar langetermijnge- heugen niet goed werkt. Haar meest bijzondere fotoboekje komt nog: voor Make a Wish mocht zij op de planken staan van haar favoriete tv-serie.



Een stuk of zestien fotoboekjes heeft Femke Beeren nu. Ze staan vol met tekeningen, tekstjes en foto's. Elke zomervakantie komt er een boekje bij; nu zelfs twee. Want Make a Wish, een organisatie die wensen van zieke kinderen laat uitkomen, gaf haar een dag om nooit te vergeten én een nieuw boekje. Met een limousine werden Femke en vader Paul, moeder Jacqueline en broer Thom (25) maandag in Zoetermeer opgehaald.