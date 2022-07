Werken tussen de geiten, koeien en varkens? ‘Je moet wel durven je handen vies te maken’

Van heinde en verre komen bezoekers naar de biologische boerderij aan de Geerweg om de lammetjes melk te geven, te kanoën of zelfgemaakte kaas te kopen. Was het maar net zo makkelijk om personeel te vinden, denken ze weleens bij Boerderij ’t Geertje. ,,Meer dan ooit zijn we op zoek naar nieuw personeel”, vertelt Willeke van Rijn van het populaire familiebedrijf. ,,Het is een stuk drukker dan voor corona. In die periode zijn mensen weggegaan die niet meer zijn vervangen. Nu zijn ze hard nodig in het restaurant, de landwinkel en op kantoor.”