Wespenzwerm valt meerdere voorbijgangers aan, politie en handhavers ingeschakeld

Lieve Rachel De politie las de uitnodi­ging van het gokhuis ook

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over de opkomst van illegale casino’s in de vorige eeuw. En waarom ze niet meer bestaan.

2 september