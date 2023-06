Wie op Club Magnum schoot blijft een mysterie, Rowendy B. (29) wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken

Vertraging in plannen voor viaduct N11 bij Zoeterwou­de vanwege de vele reacties

De provincie Zuid-Holland meldt dat er vertraging is ontstaan met de plannen rondom de aanleg van een viaduct op de N11, bij de kruising met de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude. Pas na de zomer is de bestemmingsplanprocedure afgerond.