Wielrenner gewond na val in Zoetermeer

Kleding passen, koffiedrin­ken en workshops: in deze boetiek kan dat binnenkort

In de Passage in het Stadshart kunnen we al langere tijd kleding passen en winkelen bij Studio C. Eigenaresse Chantal van der Kleij heeft ambitieuze plannen en wil de winkel uitbreiden. Achter haar knalroze koffiemachine maakt ze straks de lekkerste lattes.