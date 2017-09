Winkeliers aan gemeente: Stop definitief met de HOM

Nu ontwikkelaar Provast zijn handen afhaalt van het project van de Holland Outlet Mall, wordt er in de gemeenteraad vanavond besloten of er een ‘herbezinning van enkele maanden’ komt of dat er definitief gestopt wordt met het project. ,,Wij zijn van mening dat dit laatste noodzakelijk is’’, melden tientallen winkeliers in een gezamenlijke brief aan de gemeente. ,,Ondernemers en winkeliers in zowel Zoetermeer als regio blijven anders wachten met investeren tot er duidelijkheid is rond de HOM. Wij achten dit een ongezonde situatie die niet kan en mag voortduren.’’

Ook in de politiek is er reuring. De komst van een outlet mall in Zoetermeer is wat de PvdA betreft definitief van de baan. ,,We hebben destijds onder stevige voorwaarden ingestemd met nadere onderzoeken, we hebben daarmee toen niet al ingestemd met de komst van een HOM. De vraag of er een Holland Outlet Mall komt in Zoetermeer houdt de stad al te lang bezig. Bezorgde inwoners, winkeliers, ondernemers maar ook omliggende gemeenten willen snel duidelijkheid”, zegt raadslid Chantal Walther. Volgens het CDA was het plan voor de HOM al vanaf het begin tot mislukken gedoemd, omdat het ontbrak aan voldoende draagvlak onder de direct betrokkenen.