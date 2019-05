Wonen en werken onder één dak, met in het kantoor een pooltafel

Daan nam het accountantskantoor met vijf werknemers dat in het pand gevestigd was in 2008 over. Inclusief het woonhuis, dat erbij hoorde. ,,Hij werkte eerst twee jaar bij het bedrijf. Toen ging de baas met pensioen en nam Daan het over, dat was de afspraak'', legt Kim uit. ,,Wij hadden toen drie jonge kinderen. Dus zo'n ruim huis sprak ons zeker aan. Het was ook helemaal onze smaak, we zijn er eigenlijk zo ingetrokken. De ligging is ook ideaal. Vlakbij de school van de kinderen en achter het huis is een leuke speeltuin. En het is een hoekhuis, dus we hebben een heerlijk grote tuin, op het westen.”



Maar twee jaar nadat het gezin was ingetrokken, groeide het accountantskantoor al uit de voegen. ,,Het ging zo goed, dat ze groter moesten en dus zijn verhuisd. En daardoor stond het kantoor grotendeels leeg." Maar daar wisten de kinderen wel raad mee. Het werd een grote speelkamer, met een tafeltennistafel en een pooltafel. ,,Het was daarnaast natuurlijk ook de perfecte plek voor slaapfeestjes.”



Maar het kantoor hield ook nog een deel van de werkbestemming. Kims administratiekantoor verhuisde van de zolder naar het kantoor beneden. ,,Het is ongeveer 70 m2, dus ideaal voor een startende onderneming of een zzp'er. Maar je kan er alle kanten mee op. Het heeft ook een woonbestemming, dus je kan er extra slaapkamers creëren. En het heeft eigen voorzieningen, dus je zou het bijvoorbeeld ook kunnen verhuren of voor mantelzorg gebruiken."