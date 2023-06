Wonen op een apenrots? Jazeker! In dit koopappartement kan het

Zorgen over drugsge­bruik: ‘Voor jongeren is blowen het nieuwe roken geworden’

D66 in Zuidplas maakt zich zorgen over drugs gebruikende jongeren, studenten en jongvolwassenen in de gemeente. ,,Onze fractie heeft signalen ontvangen over toenemend drugsgebruik”, aldus raadslid Ryan Adriaanse, die vragen stelde aan burgemeester en wethouders. ,,De jongerenwerkers uit Zuidplas bevestigen deze signalering en benadrukken dat het drugsgebruik sinds corona is veranderd.”