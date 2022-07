Worden rapporten over geheime onderzoeken in Zoetermeerse moskeeën wel of niet vernietigd?

Wat gaat er gebeuren?

Het was nog maar de vraag of zowel Nuance door Training en Advies (NTA) als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het rapport over geheime onderzoeken in Zoetermeerse moskeeën in huis hadden. Dat blijkt zo te zijn. Om er zeker van te zijn dat dit rapport niet nóg meer schade zou aanbrengen, verzocht het college beide partijen het te vernietigen. NTA en NCTV stemmen daarmee in, meldt burgemeester Michel Bezuijen nu aan de raad. Ook de Zoetermeerse exemplaren gaan door de versnipperaar. ,,We zijn hier erg blij mee. Goed dat de gemeente hier werk van heeft gemaakt”, reageert voorzitter Shamier Madhar van ILOZ, overlegkoepel van verschillende geloofsovertuigingen in Zoetermeer.