Wrak Le Serpent aangepast na dood twee duikers

Column Voorlopig hou ik het maar op een gesprek met mezelf

6:08 Ik weet niet of u er thuis al over heeft gesproken, maar dit is de Week van de Dialoog. Misschien een goed moment om elkaar eens flink de waarheid te zeggen. U kunt plaatsnemen aan maar liefst 23 Haagse ‘dialoogtafels’.