Zeldzame ziekte: Het zoontje van Corinne wordt niet ouder dan 25 jaar

EVEN VRAGEN AAN Met de wind in de zeilen naar Engeland

15:14 22 studenten van de Haagse Hogeschool hijsen vandaag de zeilen om naar Engeland te vertrekken. Ze doen dit voor The Race of the Classics, het grootste studentenzeilevenement van Europa. Esma Hoogendijk is de penningmeester van Team Haagse Hogeschool en is er helemaal klaar voor.