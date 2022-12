Zieke honden in Zoetermeer, politie waarschuwt hondenbezitters

Lieve Rachel Milkshakes van Tocci verdwenen: ‘Eeuwig zonde, maar typisch voor Den Haag’

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij over de eerste milkbar van Nederland, uiteraard in de hofstad, en zijn kennismaking met milkshakes en met boeken die hij wel kocht, maar niet snapte.

2 december