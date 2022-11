Ziekenhuisdirecteur Pier Eringa keert niet terug bij nieuwe combinatie Haga-LangeLand

Niet alleen Eringa is blij dat er duidelijkheid is over de toekomst van het Zoetermeerse ziekenhuis, zegt hij in zorgvakblad Zorgvisie. ,,Je zag al dat het gemoed van het personeel verbeterde nadat de banken vorige maand een principe-akkoord overeenkwamen. LangeLand is klein en kwetsbaar. Het is hard nodig dat we snel deze stappen zetten en volgend jaar opnieuw beginnen. Het geeft Zoetermeer de zekerheid dat we samen met HagaZiekenhuis verder gaan.”