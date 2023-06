Zin om te suppen, maar geen board? Bij deze locker bij de Noord Aa huur je er een

Gedane Zaken Na dertig jaar zoeken kinderen nog steeds naar Nemo in Sea Life

Wist u dat er meer dan vijfhonderd soorten roggen bestaan, dat sommige piranha’s geen vlees eten en dat kwallen de oudste wezens in de oceanen zijn? Het is al dertig jaar te zien in Sea Life Scheveningen, waar kinderen nog steeds zoeken naar Nemo.