Zo komt de zeventig meter hoge fietsberg in Zoetermeer er mogelijk uit te zien

Haagse studenten: ‘Situatie in smerige flat niet veel beter geworden, schoonma­kers komen niet meer’

De situatie in de Haagse 'stinkflat’ de Pionier is, ondanks beloften van de vastgoedeigenaar, nog verre van ideaal. Studenten die er wonen zeggen dat er de laatste maanden niet veel is verbeterd. Zo is de lift bijvoorbeeld alweer een tijdje kapot en komen schoonmakers niet meer langs. Van de beloofde renovatie van het gebouw hebben ze nog niets gemerkt.

