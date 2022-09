Zo krijg je als Zoetermeerder je te veel betaalde ozb terug

Zoetermeer deelt komend jaar 1,35 miljoen euro uit aan ozb-betalende inwoners. Het is wel een sigaar uit eigen doos: het bedrag is dit jaar te veel betaald.

Dat er dit jaar veel te veel belasting binnenkwam viel LHN-raadslid Mariette van Leeuwen op en ze stelde er vragen over in de gemeenteraad. Vlak voor de zomervakantie kwam bevestiging van het stadsbestuur dat de onroerendezaakbelasting (ozb) over 2022 inderdaad veel meer had opgeleverd dan waar de gemeente op rekende: 150.000 euro extra omdat er meer woningen waren gebouwd, 670.000 euro door de onverwacht hogere woningwaardes en 530.000 euro door de waardestijging bij andere panden. Samen 1,35 miljoen euro.

Niet de bedoeling

De gemeente stelt jaarlijks het tarief per duizend euro woningwaarde vast en als de huizenprijzen stijgen, gaat dat tarief omlaag zodat keurig het gewenste bedrag in de gemeentekas vloeit. De bizarre prijsstijging van vastgoed was blijkbaar niet hoog genoeg ingeschat.

Het overschot moet terug naar degenen die hebben betaald, vindt het stadsbestuur. Maar hoe? Wethouder Jan Iedema van financiën komt nu met het verlossende woord: volgend jaar verlaagt de gemeente de verwachte opbrengst van de ozb met het bedrag dat nu overschiet. Hoeveel dat is, is niet per belastingbetaler te bepalen. Voor een gemiddeld huishouden gaat het waarschijnlijk om ruim elf euro, het exacte bedrag wisselt per adres. Iedema heeft nog laten uitzoeken of er een extra regeltje op het aanslagbiljet 2023 kan komen met het bedrag van de verrekening, maar dat bleek technisch lastig en kostbaar.

In de begroting voor 2023 zal precies staan hoe de ozb-percentages voor dat jaar naar beneden zijn aangepast.