Zo kun je als Zoetermeerder de mensen in het getroffen aardbevingsgebied helpen

Voetbal Totaal Hoogvliet­se derby gestaakt, primeur Rijsoord en CION voorbij FC Parkeer de Bus: lees alles over de amateurs

De Hoogvlietse derby tussen Meeuwenplaat en Rijnmond Hoogvliet Sport is dit weekeinde gestaakt, omdat het de scheidsrechter duizelde. In de eerste klasse neemt de spanning met de week toe nu zelfs Rijsoord wint. CION bleef voor de negende wedstrijd op een rij ongeslagen in de tweede klasse, maar makkelijk ging het niet tegen een wel heel verdedigende tegenstander. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

6 februari